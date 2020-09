The Walking Dead 10: cinque cose che vorremmo dal finale di stagione

Il 4 ottobre andrà in onda sul canale americano AMC il sedicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, quello che è a tutti gli effetti un season finale "apparente". Infatti, l'emittente ha deciso che The Walking Dead 10 avrà altri sei episodi, che usciranno nel corso del 2021.

Tuttavia, per il momento ci sono diverse questioni che sono rimaste in sospeso, e sappiamo che l'episodio 16 (che avrà il titolo di A Certain Doom, "Un destino sicuro" in italiano) vedrà l'epico scontro tra i nostri eroi e i Sussurratori, attualmente guidati da Beta (Ryan Hurst). Mentre l'episodio 16 di The Walking Dead 10 si mostra in un trailer in tutta la sua spettacolarità, esploriamo insieme le cinque domande a cui vorremmo una risposta durante questo season finale.

Che cosa è successo a Connie?

Una delle prima cose che abbiamo bisogno di sapere è se Connie (Lauren Ridloff) è viva o morta. Quello che sappiamo di certo è che dalla caverna ne è uscita, insieme a Magna (Nadia Hilker), ma successivamente non si sono più avute sue notizie. L'episodio 16 dovrebbe svelarci il suo destino, si spera.

Eugene e la sua squadra riusciranno ad arrivare al Commonwealth?

L'ultima volta che abbiamo visto Eugene (Josh McDermitt) e i suoi compagni, si stavano dirigendo verso Stephanie (che nella stagione 11 è già stato confermato che sarà interpretata da Margot Bingham). Riuscire a vedere Eugene raggiungere il Commonwealth sarebbe un ottimo modo per finire la sua storia nella decima stagione, e per farla continuare nel corso dell'undicesima.

È davvero finita la storyline dei Sussurratori?

Considerando che si giungerà alla battaglia finale durante questo episodio, è presumibile che, nel caso le forze del bene trionfino, anche Beta venga sconfitto da Daryl (Norman Reedus). Ma sarà davvero questa la fine per i Sussurratori? O continueranno a perseguitarci anche nel corso dei prossimi episodi?

Daryl e Carol torneranno amici?

Delle tensioni tra Daryl e Carol (Melissa McBride) sappiamo sin troppo bene, anche per tutto quello che è successo alla caverna. Ma sarebbe possibile rivederli amici? O magari, anche solo in grado di collaborare di nuovo? Vorremmo davvero avere la possibilità di vedere in questo finale di stagione un confronto, per sciogliere tensioni che tra di loro non vedevamo dalla stagione 1.

Perché è tornata Maggie?

Per ultima, una delle tematiche più scottanti di questa stagione di The Walking Dead: il ritorno di Maggie (Lauren Cohen). L'ultima volta che l'abbiamo vista, aveva deciso di seguire Georgie (Jayne Atkinson), dopo aver risparmiato la vita a Negan (Jeffrey Dean Morgan). Sappiamo che Carol non aveva smesso di scriverle, quindi l'aver conosciuto i destini tragici di Enid e Jesus potrebbe averle fatto prendere la decisione di tornare indietro per risolvere delle questioni rimase in sospeso. Ma quello che vorremmo sapere tutti è, dov'era stata davvero fino a questo momento?

Molte domande ci accompagnano nel primo "finale" della decima stagione di The Walking Dead, e speriamo che a molte troveremo una risposta. Voi cosa vi aspettate da questa puntata? Fatecelo sapere nello spazio commenti!