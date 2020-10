The Walking Dead 10, come si evolverà il rapporto tra Negan e Maggie?

Finalmente nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere il finale di stagione di The Walking Dead 10. Sebbene gli autori abbiano fatto del proprio meglio per concludere la maggior parte delle storyline di questi episodi, molti sono ancora i quesiti irrisolti.

Molti dubbi verranno sicuramente sciolti nei sei attesissimi episodi extra che andranno in onda all'inizio del prossimo anno ma, ciò che i fan della serie sono curiosissimi di scoprire è sicuramente come Maggie si rapporterà con Negan.

L'ex leader di Hilltop si è riunito con molti dei suoi buoni amici nel corso di A Certain Doom, ma non si è trovata di nuovo faccia a faccia con il suo vecchio nemico interpretato da Jeffrey Dean Morgan. L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio, era sul punto di uccidere l'ex Salvatore per vendicare la morte si suo marito Glenn, ma non è riuscita a farlo. Ciò non significa che sia tutta acqua passata, però è certo che il personaggio di Negan nel corso degli episodi abbia subito un profondo cambiamento.

Nel finale della stagione 10, Negan ha dimostrato la sua lealtà ai sopravvissuti, lavorando con loro per sconfiggere i Whisperers. È stato assunto per uccidere Alpha, ha mostrato compassione per Judith e Lydia e ha anche collaborato con Daryl un paio di volte. Ma Maggie si è persa tutta questa crescita personale, quindi resta da vedere come reagirà quando scoprirà che l'assassino di Glennè ora considerato un alleato fidato.

Quei sei episodi extra di The Walking Dead avranno una sorta di approccio antologico e uno di essi si concentrerà certamente su Maggie, rispondendo a varie domande sul suo conto e rivelando presumibilmente anche qualcosa in più sul suo rapporto con Negan. Crederà alla sua redenzione? Diteci la vostra nei commenti.