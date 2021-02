The Walking Dead 10, come e quando vedere gli episodi bonus in Italia

Ormai ci siamo: sono iniziate le riprese di The Walking Dead 11, stagione che andrà a concludere l'amatissima serie originale AMC. Prima di scoprire come si concluderanno le avventure di Daryl, Negan e di tutti gli altri protagonisti, fortunatamente ancora ci attendono gli episodi bonus che completeranno la narrativa della stagione 10.

Ecco quindi che oggi vi vogliamo fornire tutti i dettagli riguardo all'uscita degli episodi extra di TWD10, mai come ora attesi da una fandom sempre più interessata a scoprire come andrà avanti lo show.

Di cosa parleranno gli episodi bonus?

Tramite una comunicazione ufficiale, AMC ha già diffuso i titoli e le sinossi delle puntate conclusive della decima stagione, che saranno sei, portando il numero degli episodi dell'arco narrativo corrente da 16 a 22. La trama si incentrerà soprattutto sul ritorno di Maggie (Lauren Cohan), che dovrà fare i conti con un passato scomodo e che non vuole ancora condividere con i ritrovati compagni. Inoltre, vedremo svariati momenti dedicati alle dinamiche del rapporto tra Carol (Melissa McBride) e Daryl (Norman Reedus), sempre sul filo del rasoio. Infine, sembra che Negan (Jeffrey Dean Morgan) dovrà prendere un'importante decisione riguardo al suo futuro.

I titoli degli delle puntate saranno i seguenti:

Episodio 17: Home Sweet Home

Episodio 18: Find Me

Episodio 19: One More

Episodio 20: Splinter

Episodio 21: Diverged

Episodio 22: Here's Negan

Quando usciranno i restanti episodi di TWD10 su Sky?

Negli Stati Uniti, la première delle puntate extra della decima stagione della serie avverrà il 28 febbraio 2021. In Italia, invece, bisognerà attendere solamente pochi giorni in più, in quanto l'episodio 17 verrà trasmesso l'1 marzo 2021 alle 21:00 su FOX.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su chi siano gli attori più pagati del cast di The Walking Dead. Ora la palla passa a voi: attendete con ansia le puntate extra della decima stagione di The Walking Dead? Non vedete l'ora di scoprire come si evolverà la storia? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!