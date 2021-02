The Walking Dead 10, continua il riavvicinamento tra Maggie e Negan negli episodi bonus

Dopo essersi incontrati nella prima parte della stagione 10 di The Walking Dead, sembra che Carol e Negan si ricongiungeranno nuovamente negli episodi bonus. Come ovvio le cose tra i due protagonisti saranno molto complicate nelle prossime puntate.

Carol ha commutato l'ergastolo di Negan quando lo ha fatto uscire di prigione e lo ha convinto ad uccidere Alpha e ora la donna si trova a dover fare i conti con le conseguenze di questa sua decisione dopo aver ritrovato Maggie.

"Ci sono un sacco di persone che, a questo punto, possono garantire per Negan. Non so se Maggie vuole ascoltarlo, e ogni volta che guardi quella faccia, puoi solo pensare quella cosa e ricordare quell'unica cosa" ha detto Melissa McBride a Talking Dead a proposito di Negan che ha ucciso il marito di Maggie Glenn, aggiungendo poi: "Sarà davvero difficile. Ma se significa che Carol e Maggie hanno una scena insieme, questo mi rende felice. Maggie ha ancora molto da recuperare",

Circa otto anni dopo aver lasciato la colonia di Hilltop, Maggie e il figlio Hershel tornano a casa e trovano Negan che è ormai divenuto un uomo libero. Daryl le dice che "niente è deciso" con Negan, ma la vedova e l'assassino di suo marito potrebbero dover trovare un modo per coesistere ad Alessandria dopo la feroce distruzione di Hilltop.

"Sappiamo che Maggie deve ancora confrontarsi con Negan. È stato in questo arco di redenzione, facendo dei progressi, e ora che è tornata, non potevano immaginare di essere di nuovo nella stessa comunità insieme".

Intanto è stato diffuso il poster degli episodi extra di The Walking Dead, mentre qualche giorno fa era stato anche diffuso il straordinario trailer ufficiale di TWD.