The Walking Dead 10 continuerà 'ad essere frenitica' fino al suo season finale

In attesa di poter vedere il decimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato "Stalker", l'Hollywood Reporter ha avuto occasione di intervistare nuovamente la showrunner Angela Kang dopo la messa in onda del nono episodio, la midseason premiere, chiedendolo qualche informazione sul futuro della stagione.

E la showrunner non ha usato troppe mezze misure per confermare che la frenesia e la tensione viste nello scorso episodio continueranno ormai ad essere elementi persistenti e in evoluzione "fino al season finale", intitolato minacciosamente "A Certain Doom". Dice la Kang:



"Dato che tutto comincia a volgere al termine, il ritmo aumenterà costantemente da un episodio all'altro. Accadranno tantissime cose importanti. Passerà anche un po' di tempo in questa seconda metà di stagione, ma tutto andrà crescendo, sempre di più e di più. Tutti questi eventi saranno interconnessi tra di loro. Continuerà tutto ad accelerare fino alla fine".



Questo significa che ognuno dei sette episodi rimanenti, compreso quello che andrà in onda questa sera sulla AMC, giocherà un ruolo molto importante nell'economia narrativa della serie e sarà impossibile da saltare per i fan.



Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti. Vi ricordiamo intanto che The Walking Dead è stato già rinnovato per un'undicesima stagione, che inizierà come ogni anno ad ottobre.