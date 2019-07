In The Walking Dead 10 sarà coperta molta più backstory di Alpha e Beta

Parlando in una recente intervista post-panel al San Diego Comic-Con 2019, l'interprete di Beta, Ryan Hurt, ha rivelato che la prossima The Walking Dead 10 approfondirà molta più backstory del suo personaggio e di Alpha, leader dei Whisperers interpretata nella serie AMC dalla brava Samantha Morton.

Ha infatti spiegato Hurst: "Senza rivelare troppo, posso dire che nella decima stagione approfondiremo molta più storia passata di Alpha e di Beta, il perché sono diventati quello che sono oggi e l'evoluzione della loro relazione, il che per me è stato davvero molto divertente da girare. Insieme al regista Greg Nicotero abbiamo giusto concluso i lavori qualche giorno fa e devo dire che sono davvero entusiasta di mostrare ai fan la piena potenza dei Whisperers in questa nuova stagione. Spero che il pubblico resti soddisfatto ed entusiasmato".



Hurst ha comunque spiegato a Insider che il suo Beta resterà ferocemente protettivo della sua vera identità, in sostanza del suo volto sotto la zombie-maschera: "Credo sia un bellissimo enigma, anche in relazione a ciò che accade a una persona dopo la fine del mondo, nello specifico riguardo alla scelta di indossare una maschera di pelle umana morta per tenere nascosta la sua vecchia identità. Quindi penso che Beta avrà quella maschera ancora per molto tempo".



The Walking Dead 10 andrà tornerà in onda sulla AMC il prossimo 6 ottobre.