The Walking Dead 10: cosa aspettarsi dal personaggio di King Ezekiel?

La decima stagione di The Walking Dead è sempre più vicina e dopo aver appreso nuovi dettagli sulla relazione tra Michonne ed Ezekiel, adesso cercheremo di capire che direzione potrà prendere la storyline del personaggio interpretato da Khary Payton.

L'ultimo teaser di The Walking Dead aveva confermato il ruolo di pericolo egemone dei Sussurratori all'interno della prossima stagione, e la loro presenza non può che influire sullo sviluppo narrativo di Ezekiel dopo che il loro leader, Alpha, si era resa responsabile del rapimento e della successiva uccisione di suoi figlio Henry (Matt Lintz).

Cosa aspettarci dunque dal personaggio interpretato da Payton nella nuova stagione? Alle fine della nona era caduto in uno stato quasi di apatia dopo i drammatici eventi che lo hanno coinvolto e nonostante la piena fiducia nei suoi confronti mostrata dal leale consigliere Jerry (Cooper Andrews) che continua a spronarlo sperando che il leader di Kingtop torni in sé. La biografia del personaggio, inoltre, conferma questa sua discesa nell'oscurità sottolineando come Ezekiel sia ormai l'ombra di sé stesso, dopo aver perso la famiglia e il Regno.

La showrunner Angela Kang, durante il San Dieco Comic-Con dello scorso luglio, aveva svelato alcuni particolari sul futuro del personaggio affermando come ci saranno delle sorprese per il pubblico e che ammireremo un il grande e commovente lavoro effettuato da Khary Payton.

Lo stesso attore, ad Agosto, aveva parlato di come reagirà Ezekiel nella decima stagione:

"Vuole vendicarsi della morte del figlio a opera di Alpha. Lui è una persona che agisce dopo aver pensato. Dopo l'incontro con il gruppo di Rick, non ha preso parte immediatamente allo scontro in cui era coinvolto Negan. Quando accadono cose brutte inizi a dare la colpa a te stesso. Lui e Carol pensano che sarebbero dovuti essere più vigili e protettivi, e prevedere le mosse di Alpha".

Come pensate che agirà il personaggio di Ezekiel durante la decima stagione? Vi ricordiamo infine che The Walking Dead 10 sarà disponibile il prossimo 6 ottobre all'interno del network AMC e sarà possibile vederlo anche qui in Italia in contemporanea il 7 ottobre alle 3:30 su FOX.