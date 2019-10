The Walking Dead 10: ecco cosa si cela dietro i comportamenti di Carol

La decima stagione di The Walking Dead vede il personaggio di Carol protagonista di un forte trauma emotivo che la sta trascinando lungo un pericoloso percorso di autodistruzione. La showrunner Angela Kang ha parlato dei suoi comportamenti e di come questi rappresentino solo la fase iniziale di un lungo dramma.

Le ferite che affliggono la psiche del personaggio interpretato da Melissa McBride sono diventate ancora più evidenti durante il terzo episodio, dove i morti hanno perseguitato Carol. Quest'ultima, che insieme agli altri protagonisti ha dovuto fronteggiare un incredibile assedio di 49 ore, ha fatto ricorso ad alcune particolari pasticche efficaci per poterle permettere di rimanere sveglia e combattere l'ondata di camminatori. Esse, però, hanno anche mostrato delle inquietanti allucinazioni a Carol, che ha iniziato a vedere se stessa e i bambini scomparsi durante la serie all'interno di altre foto.

Il trauma del personaggio, riconducibile all'uccisione del figlio Henry da parte di Alpha (Samantha Morton), e le sue allucinazioni sono state in parte spiegate dalla showrunner in un'intervista concessa a Entertainment Weekly.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Per Carol si tratta di una posta in gioco molto alta per via di ciò che è capitato a suo figlio, e quello a cui assistiamo è semplicemente la profondità del suo dolore che la porta a nascondersi anche dagli altri membri del gruppo. Questa situazione emerge in alcuni momenti significativi, come quando si è trovata al confine ed era presente Alpha. Quando qualcuno nutre un sentimento di vendetta così grande, questo risulterà avere un impatto sugli altri personaggi e su tutta la trama".

Angela Kang si è poi soffermata sulle visioni di Carol che crede di aver visto tre Sussurratori, ma in molti dubitano delle sue parole. Tranne il suo miglior amico Daryl (Norman Reedus).

"Quando lei dice di aver visto un Sussurattore bisogna chiedersi: fa parte delle allucinazioni? Cosa sta davvero succedendo? Lei non sa se ciò che ha visto è reale. L'unico indizio che può portare a pensare che non sia stato frutto della sua immaginazione è che si vede una scia di sangue per terra. Questo quindi significa che i Sussurratori sanno come infiltrarsi all'interno degli accampamenti dei protagonisti?".

La decima stagione di The Walking Dead viene trasmessa negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia gli episodi vengono resi disponibili il giorno successivo alla messa in onda americana all'interno del canale satellitare Fox della piattaforma Sky.