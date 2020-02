The Walking Dead 10: a cosa porterà il desiderio di vendetta di Carol?

Nella decima stagione di The Walking Dead, Carol è costantemente alle prese con le proprie ossessioni e il desiderio di vendetta nei confronti di Alpha. La showrunner Angela Kang ha parlato delle conseguenze che questo sentimento può avere lungo il percorso narrativo del personaggio.

Dallo scorso 23 febbraio è tornata nuovamente la celebre serie di AMC, con il nono episodio intitolato Squeeze che, tra i suoi punti d'interesse, ha avuto ancora una volta il desiderio di vendetta che il personaggio interpretato dall'attrice Melissa McBride nutre nei confronti di Alpha (Samantha Morton), responsabile della morte del figlio.

Durante il finale shock dell'ultima puntata abbiamo assistito all'esplosione della dinamite di Carol che ha provocato una pericolosa frana che ha coinvolto i personaggi di Magna (Nadia Hilker) e Connie (Lauren Ridloff), che potrebbero aver perso la vita. Una delle tante conseguenze negative scatenate dalle scelte di Carol nel voler confrontarsi immediatamente con il leader dei Sussurratori.

A proposito del tunnel fatto di rabbia e negatività dove sembra essersi smarrita il personaggio, si è espressa la showrunner durante un'intervista al portale Entertainment Weekly:

"Carol è così accecata dalla vendetta nei confronti di Alpha, che molte cose si stanno sviluppando da questo sentimento. Abbiamo immaginato questo momento come il momento più basso per lei. È come se fosse assuefatta dall'idea di vendicarsi di Alpha, e da qui è nata questa sorta si spirale oscura. Una storia di vendetta è sicuramente convincente per lei, ma la vendetta è qualcosa di complicato e ci sono delle conseguenze che non puoi vedere perché sei accecata dal sentimento. Questo, quindi, fa parte della storia attuale di Carol che vogliamo raccontare. In un certo senso lei è molto più motivata degli altri nel cercare di porre fine a questa missione, perché altrimenti tutto sarebbe stato vano".

La decima stagione di The Walking Dead viene trasmessa negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia gli episodi sono disponibili dal giorno successivo alla messa in onda americana sul canale satellitare Fox.