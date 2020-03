The Walking Dead 10: cosa significano le scritte giapponesi apparse nell'episodio 13?

Tra le molte scoperte effettuate da Michonne nel corso dell'episodio di The Walking Dead intitolato "What We Become", una in particolare è legata a delle scritte incomprensibili... beh, almeno per chi non conosce il giapponese.

Stiamo parlando della scena in cui Michonne, dopo essersi diretta su di una nave abbandonata insieme al traditore Virgil, trova uno smarphone, il cui schermo è decorato con delle immagini e degli ideogrammi. Le figure rappresentano la stessa Michonne e Judith, e la scritta giapponese significa: "Credici ancora un po'".

Anche il nome di Rick figura sul display, quindi non abbiamo più dubbi che sia stato lui a lasciare il messaggio. Se ciò non bastasse, la stessa showrunner ha parlato della rivelazione durante un'intervista ad Insider: "Il telefono è ovviamente un indizio ad una storia più ampia": per capirla a fondo dovremo aspettare, con ogni probabilità, i film di TWD dedicati a Rick Grimes, nei quali a questo punto possiamo aspettarci di veder comparire anche Michonne.

La frase in codice lasciata dal compagno è quindi un chiaro riferimento al fatto che la letale guerriera armata di katana deve continuare ad avere fede. Dopo la scomparsa di Rick, Michonne è infatti apparsa determinata a cercarlo in ogni dove per molto tempo, senza mai perdere la speranza di ritrovarlo vivo e demordendo solo a causa delle violente vicende incentrate sui Sussurratori e dei suoi doveri di madre. Ora che il suo viaggio alla ricerca di Rick ha ricevuto anche la benedizione di Judith non c'è più niente che la ostacoli.

Il commovente addio di Danai Gurira ci conferma però che non la rivedremo nella serie principale, e probabilmente dovremo attendere ancora molto prima di saperne di più sulla sua sorte.