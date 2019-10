The Walking Dead 10: Danai Gurira dietro il particolare evento tra Michonne ed Ezekiel

All'interno del quarto episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato Silence the Whisperers, i personaggi di Michonne e King Ezekiel si sono ritrovati coinvolti in una particolare situazione. La showrunner della serie ha dichiarato che è nato tutto da una proposta dell'attrice Danai Gurira.

Per chi ha già potuto visionare l'episodio, disponibile da ieri su AMC mentre sarà disponibile da stasera in italiano, sarà già a conoscenza dell'evento a cui stiamo facendo riferimento: il bacio che si sono scambiati i due personaggi.

Si è trattato di un breve momento di romanticismo che, oltre a nascondere un easter egg sul fumetto, ci ha mostrato il personaggio interpretato da Gurira scambiare un gesto affettuoso con un'altra persona dopo la scomparsa del suo grande amore Rick Grimes; stesso discorso per Ezekiel (Khary Payton) anch'egli emotivamente provato dopo la morte del figlio Henry (Matt Lintz) causata dalla temibile Alpha (Samantha Morton) leader dei Sussurratori.

Ma com'è nata questa idea? Dopo le dichiarazioni sul voto di padre Gabriel per Negan, la showrunner Angela Kang ha svelato che tutto è nato da una proposta dell'attrice, interessata a vedere come avrebbe reagito il suo personaggio se un altro avesse cercato di baciarla.

Queste sono le sue dichiarazioni:

"La cosa interessante è che l'idea del bacio è nata da un spunto del tutto particolare. Parlando con Danai lei mi ha confessato 'Sai, sarebbe interessante se qualcuno cercasse di baciarla e lei rispondesse al bacio'. Michonne in questo momento è sempre impegnata e non abbiamo mai approfondito la sua dimensione sentimentale dopo la presunta scomparsa di Rick Grimes".

La showrunner poi parlato dell'elemento narrativo che ha permesso alla proposta di Gurira di prendere forma, ovvero la drammatica situazione emotiva di Ezekiel, ormai sempre più alienato dal mondo dopo i tragici eventi capitati alla sua famiglia.

"Così abbiamo pensato alla situazione di Ezekiel e ci siamo detti 'E se lui stesse cercando in qualche modo di creare un rapporto con qualcuno?'. Vive in uno stato di depressione ed è triste e solo. Per un momento potrebbe aver colto dei segnali per un legame, ma dopo aver capito che la cosa non è stata completamente accolta, allora si tira subito indietro".

Il quarto episodio della decima stagione di The Walking Dead andrà in onda questa sera all'interno del canale satellitare Fox della piattaforma Sky. Se siete curiosi di voler vedere alcuni momenti del nuovo episodio potete dare un'occhiata ai primi minuti di Silence the Whisperers.