The Walking Dead 10: Daryl e Carol uno contro l'altra, cosa è successo?

Sono finalmente disponibili gli episodi bonus di The Walking Dead 10 che ci raccontano le vicende di alcuni dei protagonisti: scopriamo quindi cosa è successo nella nuova puntata della serie di AMC ispirata ai fumetti scritti da Robert Kirkman.

Il nuovo episodio inedito di The Walking Dead ci ha mostrato diverse scene in cui Daryl e Carol discutono degli ultimi avvenimenti e in particolare del loro rapporto. In particolare i due raggiungono un vecchio rifugio usato da Leah, a quel punto Carol cerca di aiutare il suo amico, affermando che non è colpa sua per la scomparsa del personaggio con il volto di Lynn Collins. La risposta di Daryl è però diversa da quella che si aspettavano in molti: "No è colpa tua, perché non riesci mai a capire quando fermarti".

In particolare Daryl si riferisce alla lotta di Carol contro Alpha: per vendicare suo figlio, ucciso dal capo dei Whisperers, Carol ha messo in pericolo molti dei personaggi dello show come Connie e Magna. Dopo aver visto la puntata intitolata "Find Me", molti appassionati credono che lo show incentrato su Daryl e Carol potrebbe esplorare la relazione dei due mentre cercano di ricostruire il loro rapporto dopo le vicende della decima stagione. Se non l'avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione della diciassettesima puntata di The Walking Dead 10.