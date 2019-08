The Walking Dead 10, Daryl e Carol 'passeranno molto tempo insieme'

Dopo la separazione dal marito, re Ezekiel (Khary Payton), nella stagione 9, la decima stagione di The Walking Dead vedrà il personaggio di Carol (Melissa McBride) passare molto più tempo con Daryl (Norman Reedus), il suo "migliore amico".

Lo si può notare già nel trailer di The Walking Dead 10, e lo conferma Angela Kang, showrunner della serie. "Avremo un sacco di Carol e Daryl in questa stagione" ha infatti dichiarato. "È stato fantastico vedere Norman e Melissa lavorare insieme. Quella relazione che hanno, come personaggi ma anche come attori, è davvero speciale."

"Abbiamo visto nel trailer Carol che quasi rimprovera Daryl per averla chiamata migliore amica. Quali sono i loro pensieri, quali sono i loro ruoli?" ha continuato la showrunner. "Stanno solo cercando di capire un sacco di cose insieme, e dovranno affrontare anche altre complicazioni."

Di queste "complicazioni" ha parlato anche Norman Reedus, citando la stessa scena di cui parla Angela Kang. "Quella scena è stata molto dolce. Melissa è adorabile, ma Carol è stata una vera rottura di scatole per Daryl in questa stagione. Adoro lavorare con Melissa, è una bomba. Abbiamo un ottimo rapporto, siamo buoni amici e ci divertiamo."

In questa stagione ci sarà anche un bacio tra Ezekiel e Michonne (Danai Gurira, che ha partecipato alle decisioni sulla sua uscita di scena), una mossa che "fa un po' arrabbiare Daryl". Potrebbe questa storia portare a una svolta romantica per la coppia Carol-Daryl? "Non so se sarà quest'anno" ha detto ancora Reedus, "ma voglio dire, mai dire mai."

La decima stagione di The Walking Dead sarà su AMC dal prossimo 6 ottobre.