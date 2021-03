The Walking Dead 10, Daryl e Dog alla ricerca di Rick Grimes nel nuovo promo

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead ci permetteranno di esplorare la psicologia di alcuni personaggi e di scoprire che cosa gli è accaduto off-screen o nel loro passato. È il caso dell’episodio 10x18 che ci mostrerà Daryl alla disperata ricerca di Rick dopo la sua scomparsa, a metà della nona stagione.

L’episodio vedrà protagonisti Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) che si imbattono in una vecchia capanna mentre passeggiano nei boschi, ciò riporterà Daryl ai sei anni trascorsi lontano dal gruppo dopo l'inspiegabile scomparsa di Rick.

Nel promo, che potete vedere qui sopra, Daryl non si dà per vinto alla ricerca dello sceriffo che è stato presumibilmente ucciso (ma in realtà è sopravvissuto) nell'esplosione di un ponte nell'episodio della nona stagione intitolato "What Comes After" e, all'indomani, Daryl non si scoraggia alla ricerca del corpo dell’amico e la sua caparbietà lo porterà ad incontrare altri sopravvissuti.



L’episodio 10x18 intitolato "Find Me" rivelerà la storia del cane di Daryl, di nome Dog, e metterà Daryl contro la "formidabile" Leah (Lynn Collins).



"Daryl e Leah hanno una situazione molto complessa che sorge dopo il loro incontro", ha rivelato la showrunner Angela Kang. "Quindi volevamo raccontare questa storia dal passato di Daryl, e non voglio dire molto di più, ma lasciare che le persone vedano come si svolgeranno le cose tra loro".



In parte flashback, in parte storia attuale, l'episodio manderà in onda alcuni momenti tra Daryl e Carol all'indomani della Guerra contro i Sussurratori. La vendetta di Carol contro Alpha (Samantha Morton) ha quasi ucciso Connie (Lauren Ridloff , che è ancora scomparsa ma viva, all'insaputa di Daryl e Carol, e la frattura tra i migliori amici si allargherà entro la fine dell'episodio.



"Sicuramente Carol si sente in colpa per l’accaduto, e pensa sempre: 'Scommetto che avrei potuto fare di più.' Semplicemente non si arrende.", ha detto Reedus al NY Daily News sulla scomparsa di Connie.



McBride ha aggiunto che Carol crede di essere "giustificata per quello che ha fatto e si è resa conto che c'erano delle conseguenze ed è solo determinata a sistemare le cose in qualche modo".



Per quanto riguarda Rick Grimes, alcuni indizi sul suo destino sono stati rivelati nello spin-off The Walking Dead: World Beyond in attesa dell'arrivo del film dedicato che vedra Andrew Lincoln tornare nei panni dello sceriffo.



Intanto è stato diffuso anche il primo teaser trailer dell'undicesime ed ultima stagione di The Walking Dead che si concluderà nel 2022.