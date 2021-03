The Walking Dead 10, Daryl alla ricerca di Rick Grimes nel nuovo episodio bonus

L'episodio 18 della decima stagione di The Walking Dead, il secondo di quelli aggiuntivi, è incentrato sulla ricerca di Rick Grimes (Andrew Lincoln) da parte di Daryl Dixon (Norman Reedus). Come sappiamo, Rick è scomparso, apparentemente senza lasciare traccia, nell'episodio intitolato What Comes After della stagione 9.

La stagione 10 estesa riparte sette anni dopo quegli eventi, mentre la puntata andata in onda negli Stati Uniti il 7 marzo torna indietro a cinque anni prima. Daryl ha quindi trascorso inutilmente due anni alla ricerca di Rick, tanto che ha una mappa in cui segna con delle X i luoghi in cui l'ha cercato senza successo.

Quando Daryl incontra Carol (Melissa McBride), lei gli dice che Maggie (Lauren Cohan) ha lasciato Hilltop ed è via da qualche parte con Georgie (Jayne Atkinson). Un anno dopo, il personaggio di Norman Reedus si imbatte in Leah (Lynn Collins), che gli racconta la sua storia: suo figlio Matthew è stato ucciso dai Camminatori, e lei è rimasta sola. "E tu chi hai perso?" chiede poi a sua volta.

Dalla risposta di Daryl si evince bene il suo legame con Rick Grimes. "Mio fratello. È stato un incidente. Non ho mai ritrovato il corpo". E quando Leah gli chiede se pensa che sia ancora vivo, conclude: "Non lo so, ma non mi fermerò finché non lo scoprirò."

