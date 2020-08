The Walking Dead 10: è Daryl vs Beta nelle foto dell'episodio finale in arrivo a ottobre

Per mesi abbiamo atteso impazienti il finale di stagione di The Walking Dead 10 e la AMC sa come stuzzicare la curiosità dei fan: quale modo migliore di nuove immagini inedite dall'episodio A Certain Doom?

In calce troverete la galleria appena distribuita sui canali social dello show post-apocalittico e ad attirare la nostra attenzione è soprattutto l'intesa scena, divisa in sue parti, in cui vediamo Beta (Ryan Hurst) e Daryl lanciarsi occhiate di sfida e cariche d'odio. Ad incuriosire sono anche le scene con Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan e, ovviamente, le preziose anticipazioni degli scontri che chiuderanno la stagione. Lo stesso Reedus aveva parlato di una scena nel finale di The Walking Dead 10 che farà letteralmente impazzire i fan.

Intanto, i lavori dell'intero franchise di The Walking Dead stanno per ripartire, notizia che, insieme alle ultime rivelazioni dei panel del Comic-Con Home, anticipa un autunno all'insegna delle sorprese e dell'avventura, o almeno questo sembrerebbe l'obiettivo della AMC, i cui profitti sono vertiginosamente calati a causa della pandemia di Coronavirus.

Come sempre fateci sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre speranze e idee per questo atipico finale di stagione e, se possibile, in che modo i prossimi avvenimenti influiranno sull'undicesima stagione di The Walking Dead.