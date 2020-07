The Walking Dead 10, la data del finale sarà svelata presto: ecco quando

Dopo il rinvio a data da destinarsi del finale di stagione di The Walking Dead 10 la serie AMC ha ricevuto un'enorme battuta d'arresto, ma a rincuorare i fan l'annuncio prontamente diffuso dal network che l'ultimo episodio sarebbe stato trasmesso entro la fine dell'anno: adesso, finalmente, si hanno importanti aggiornamenti sulla messa in onda.

Con un post a sorpresa la showrunner Angela Kang ha elettrizzato i fan rivelando che la data della messa in onda del season finale sarà svelata il 24 luglio durante l'appuntamento virtuale del cast e dei tecnici della serie in occasione del Comic-Con Home. In calce troverete il post in cui, tra i commenti, dà la lieta notizia.

Inizialmente l'episodio A Certain Doom era previsto per lo scorso 12 aprile, ma le complicazioni dovute al Coronavirus avevano impedito la fine delle riprese e dell'editing di post produzione. Tali problematiche avevano messo con le spalle al muro la AMC, che non ha avuto altra scelta se non mettere in pausa la stagione. Per mesi abbiamo fantasticato sugli eventi della 10x16 e solo qualche giorno fa la stessa Kang aveva annunciato uno stravolgimento degli equilibri in vista di The Walking Dead 11.

Gli appuntamenti con l'universo di Robert Kirkman saranno tre, ognuno dedicato ad un ramo del progetto: per scoprire tutti i dettagli vi rimandiamo ai nostri approfondimenti sui panel di The Walking Dead e su come e quando seguire le dirette del Comic-Con Home.