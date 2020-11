The Walking Dead 10: data di uscita e trama degli episodi bonus

I sei nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead arrivano su FOX (Sky, 112) a partire da lunedì 1 marzo alle 21. Le nuove guest star presenti in questi episodi sono tra gli altri: Robert Patrick nel ruolo di "Mays", Hilarie Burton Morgan nel ruolo di "Lucille", insieme alla nuova co-protagonista Okea Eme-Akwari nel ruolo di "Elijah".

Durante l'ultimo episodio di The Walking Dead, abbiamo assistito alla caduta di Alpha (Samantha Morton) e alla fine della Guerra dei Sussurratori. Il regno era caduto, Hilltop era stata praticamente distrutta e Alessandria abbandonata per prepararsi alla battaglia finale. I nostri sopravvissuti sono stati intrappolati e separati l'uno dall'altro. Tuttavia, di fronte a una morte quasi certa, si sono riuniti per combattere, uccidendo Beta (Ryan Hurst) ed eliminando la minaccia dell'orda.

In questi sei nuovi episodi, i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell'umanità troveranno la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riusciranno a mantenere il gruppo intatto?

Qui di seguito le sinossi e il cast dei nuovi episodi:

EPISODIO 10x17 – “Home Sweet Home”

Maggie (Lauren Cohan) è tornata con una storia che non è pronta a condividere, anche quando il suo passato la raggiunge. L’incolumità di Negan (Jeffrey Dean Morgan) è di nuovo in gioco. Daryl (Norman Reedus) e Maggie combattono una minaccia invisibile e sconosciuta.

Regista: David Boyd

Autori: Kevin Deibolt e Corey Reed

EPISODIO 10x18 – “Find Me”

Un'avventura per Daryl e Carol (Melissa McBride) gira male quando si imbattono in una vecchia capanna. Daryl torna indietro nel tempo fino agli anni in cui lasciò il gruppo dopo la scomparsa di Rick.

Regista: David Boyd

Writer: Nicole Mirante-Matthews

EPISODIO 10x19 – “One More”

Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand) cercano cibo e provviste da portare ad Alessandria. Piccole tragedie portano a tragedie più grandi se manca la fiducia e l'ottimismo viene distrutto quando si trovano alla prova finale.

Regista: Laura Belsey

Writers: Erik Mountain e Jim Barnes

EPISODIO 10x20 – “Splinter”

Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lázaro) vengono catturati e divisi. Princess lotta con i ricordi del suo passato traumatico e cerca di scappare in tutti i modi con l'aiuto di Ezekiel.

Regista: Laura Belsey

Writers: Julia Ruchman e Vivian Tse

EPISODIO 10x21 – “Diverged”

Daryl e Carol arrivano a un bivio e si dirigono per strade separate. I loro viaggi individuali saranno il punto di svolta necessario per ricucire la loro amicizia o la distanza tra loro rimarrà permanente?

Regista: David Boyd

Writer: Heather Bellson

EPISODIO 10x22 – “Here’s Negan”

Carol accompagna Negan in un viaggio, sperando di ridurre al minimo la crescente tensione. Negan riflette sugli eventi che lo hanno portato a questo punto e giunge a una conclusione sul suo futuro.

Regista: Laura Belsey

Writer: David Leslie Johnson-McGoldrick