The Walking Dead 10: è stato davvero Rick a lasciare quell'indizio per Michonne?

Mentre attendiamo l'esplosivo finale di The Walking Dead 10, rimandato a data da destinarsi, possiamo riflettere su quanto successo a Michonne riconsiderando il tutto alla luce di un altro personaggio, che forse è stato dimenticato con troppa facilità.

Nell'ultimo episodio di Danai Gurira, abbiamo assistito ad un prezioso ritrovamento effettuato da Michonne: un telefono con disegnati sopra i volti di Michonne e Judith, decorati con degli ideogrammi giapponesi che esortavano a non smettere di sperare. Un chiaro messaggio lasciato da Rick, secondo i più e secondo la stessa Michonne, che si è messa subito alla ricerca del compagno creduto morto.

C'è da notare che i disegni sul display, per quanto stilizzati, sembrano essere davvero precisi. Opera, forse, di una mano esperta. Nel corso delle precedenti stagioni non abbiamo avuto modo di attribuire simili capacità a Rick. Ad avere un lato artistico era più che altro Jadis.

Potrebbe essere stata lei a lasciare il messaggio per Michonne? In effetti è stata Jadis a segnalare la presenza di Rick all'organizzazione CRM in seguito all'esplosione del ponte. Era lei ad essere costantemente in contatto con l'organizzazione e quindi potrebbe aver voluto ripagare la fiducia di Rick, che l'ha comunque accolta nella sua comunità nonostante il suo passato. Jadis, nota anche come Anne, ha seguito Rick dopo averlo salvato, per cui è probabile che i due siano insieme.

Per di più non abbiamo mai visto Rick dare prova di conoscere il giapponese, quindi a meno che non abbia fatto un corso accelerato nel luogo in cui si trova, è difficile pensare che sia stato lui a scrivere il messaggio per Michonne. Cosa ne pensate? Può davvero essere stata Jadis ad attirare Michonne facendole sapere che Rick è ancora vivo?

