The Walking Dead 10: un dettaglio sugli zombie rimanda alla Stagione 5

Dopo il commovente collegamento alla stagione 2 di TWD, nell'episodio intitolato "The Tower" gli sceneggiatori hanno voluto strizzare l'occhio ai fan anche per quanto riguarda il modo di chiamare i non morti in The Walking Dead.

Come sappiamo, nella serie non si fa menzione del termine "zombie", e si usano invece dei sinonimi quali "vaganti" o "non morti". Nel penultimo episodio abbiamo però avuto modo di conoscere da vicino un nuovo personaggio, Princess, incontrata da Eugene, Yumiko e Ezeckiel in una città di passaggio lungo il loro cammino.

Come recita il proverbio "paese che vai, usanza che trovi": infatti abbiamo notato che Princess chiama gli zombie usando il termine rotters, ad indicare il loro stato di decomposizione, il fatto che siano delle carcasse viventi e che stiano marcendo. Un nome davvero niente male, che è anche un riferimento alla stagione 5.

Ad usarlo erano i membri del dipartimento di polizia di Atlanta, durante l'arco narrativo incentrato sulla sparizione di Beth, tenuta in ostaggio in un ospedale. Il team era solito riferirsi così ai cadaveri dei non morti ammassati nel vano ascensore dell'edificio. Proprio lì Beth incontrava Noah, uno dei guardiani dell'ospedale, che poi si unì al gruppo di Alexandria. Nel parlare con Aaron, Noah usava più volte rotters per riferirsi agli zombie, responsabili dell'incidente che aveva subito da bambino.

Un riferimento ancora più esplicito alla stagione 5 è costituito dall' ospedale in cui i sopravvissuti si rifugiano per difendersi dall'attacco di Beta, lo stesso già visto nella passata stagione e dal quale Daryl finiva per portare fuori il corpo senza vita di Beth, in una scena drammatica e ben conosciuta dai fan. A proposito di location, un fan ha fotografato l'immenso set di Alexandria, servendosi di un drone.