The Walking Dead 10 ha ancora molto da dire, promette Samantha Morton

L'imminente seconda parte di The Walking Dead 10 sarà ancora più spaventosa e scioccante, secondo Samantha Morton. L'attrice, dopo aver parlato del destino di Alpha, ha rivelato di essere rimasta "costantemente scioccata" alla lettura degli script della seconda metà della stagione. Il meglio (o il peggio), quindi, deve ancora venire.

Il midseason finale ha visto Daryl (Norman Reedus), Aaron (Ross Marquand), Jerry (Cooper Andrews), Magna (Nadia Hilker), Connie (Lauren Ridloff) e Kelly (Angel Theory) cadere vittime di una trappola ordita da Alpha. Gli eroi di Alexandria e Hilltop sono bloccati nel sottosuolo, in mezzo a un'orda di Sussurratori.

"Penso che i fan adorino Alpha perché nel fumetto, è così iconica. E penso che un villain femminile che batte Negan nel suo gioco, in realtà, sia abbastanza fenomenale" ha dichiarato Samantha Morton a Red Carpet News TV. "Quindi, quando ho ottenuto la parte, ho pensato: Oh, mi divertirò a lavorare con queste persone."

Alla domanda su quale sia la sua parte preferita in questa decima stagione di The Walking Dead, l'attrice ha rivelato di non poter rispondere, perché sarebbe un grosso spoiler. "Non abbiamo ancora finito la stagione, quindi ci sono molte altre cose fantastiche a venire" ha detto. "Sono rimasta costantemente scioccata nel leggere gli script, pensando: Davvero? Oh mio Dio. Proprio quando pensi che non possa essere più spaventosa, lo diventa."

La seconda parte della stagione 10 di The Walking Dead è in arrivo su AMC il prossimo 23 febbraio. Tra i nuovi progetti del franchise sembrano esserci anche miniserie e speciali con alcuni dei personaggi storici.