The Walking Dead 10: la disperata chiamata di Daryl a Carol nel midseason finale

Nel prossimo episodio della decima stagione di The Walking Dead assisteremo a un dialogo tra i due grandi amici Daryl e Carol divisi, in questo momento, dall'ossessione per la vendetta che il personaggio interpretato da Melissa McBride nutre nei confronti di Alpha.

I due sono da sempre una delle coppie di amici più affiatate e carismatiche dell'intera serie. Ma il confronto contro i temuti Sussurratori sembra aver fatto nascere molte crepe all'interno della comunità dei sopravvissuti e non solo nel loro rapporto. Nonostante la probabile presenza di un traditore tra i Sussurratori, che potrebbe portare un vantaggio notevole ai civili di Alexandria, Carol non si è ancora allontanata delle sue ossessioni nei confronti di Alpha (Samantha Morton), colpevole dell'uccisione del figlio.

In una clip esclusiva per Entertainment Weekly estrapolata dal prossimo episodio possiamo assistere a un dialogo tra i due amici caratterizzato dal disperato tentativo di Daryl di far allontanare Carol da questa ossessione che la sta distruggendo e allontanando da lui e dagli altri membri del gruppo. Si può sentire infatti il personaggio interpretato da Norman Reedus dire 'Vuoi fermare questa m...a? Vuoi così tanto la sua morte da non importarti più di quello che ti sta succedendo intorno [...] Non sei mai scesa da quella barca. È come se stessi parlando con un dannato fantasma".

Le riprese di Reedus in The Walking Dead sono già concluse, come ha annunciato lo stesso attore sul proprio profilo instagram. Per scoprire invece che direzione prenderà il rapporto tra lui e Carol non ci rimane che aspettare The World Before che sarà disponibile negli Stati Uniti all'interno del network AMC, mentre in Italia arriverà il giorno successivo sul canale satellitare Fox.