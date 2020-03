The Walking Dead 10: il dodicesimo episodio solo in lingua originale causa Coronavirus?

È in arrivo una puntata ricca di spoiler per The Walking Dead. A causa dello scontro tra Hilltop e i Sussurratori potremo assistere a diverse morti illustri. Sembra però che gli spettatori italiani dovranno assistere alle vicende esclusivamente in lingua originale.

La puntata in questione, intitolata Cammina con noi, è prevista per lunedì 16 marzo alle ore 21:00 su Fox HD, come riportato dalla guida tv di Sky. Fin qui nulla di strano, dato che l'episodio settimanale esce sempre il giorno successivo alla messa in onda americana.

Stavolta però vediamo comparire la dicitura "Versione originale sottotitolata". In un momento del genere viene dunque da chiedersi se lo studio di doppiaggio, che solitamente si occupa di lavorare l'episodio e tradurlo in tempi brevi, non sia stato impossibilitato a causa del virus che ha messo in ginocchio il nostro paese. Dopotutto uno studio di doppiaggio è un luogo di lavoro vero e proprio, impensabile eseguire un doppiaggio professionale da casa, senza gli strumenti adatti.

Davvero un peccato per chi non ha dimestichezza con i sottotitoli, poiché a giudicare dalla clip con protagonista Negan si tratterà di una puntata molto importante e particolarmente cruenta. In attesa di ulteriori notizie in merito dobbiamo prepararci alla visione della versione originale, eventualità che potrebbe ripresentarsi anche per le restanti puntate della decima stagione.

A causa del Coronavirus è arrivato lo stop agli stessi sceneggiatori di TWD, che dovranno d'ora in poi lavorare da casa.