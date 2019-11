The Walking Dead 10: un easter egg nel quinto episodio omaggia un vecchio personaggio

La serie di The Walking Dead si conferma come una di quelle al cui interno sono presenti numerosi omaggi e easter egg. Nel quinto episodio della decima stagione, intitolato What It Always Is, è presente un dettaglio musicale molto particolare che richiama il personaggio di Beth Greene.

L'omaggio a Michonne ed Ezekiel del quarto episodio è stato la dimostrazione di come alla showrunner Angela Kang piaccia inserire delle citazioni al fumetto originale o ad altre vicende collegate alla serie televisiva. Ma l'ultima di essa, presente in What It Always Is, sembra posizionarsi in cime alla lista degli easter egg più originali di The Walking Dead.

Tutto ha inizio quando i personaggi di Magna (Nadia Hilker) e Yumiko (Eleanor Matsuura) ascoltano una canzone intitolata The Turtle and the Monkey. Cosa c'è di strano in questa situazione? Semplice, si tratta della vera canzone, pubblicata di recente, della cantante Emily Kinney, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di attrice nella celebre serie horror di Robert Kirkman e Frank Darabont, grazie al ruolo di Beth Greene. L'unica differenza rispetto al singolo originale è che questa variante presente nella serie TV è stata affidata a una voce maschile, molto probabilmente appartenente al temibile membro dei Sussurratori, Beta (Ryan Hurst).

Cosa ne pensate di questa citazione? Vi ricordiamo che è da poco online il promo del sesto episodio di The Walking Dead. La serie viene trasmessa negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia la gli episodi sono disponibili all'interno del canale satellitare Fox di Sky.