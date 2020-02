The Walking Dead 10, sono emersi nuovi indizi sulla sorte di un personaggio

The Walking Dead tornerà il 24 febbraio su FOX e nel percorso di avvicinamento alla seconda parte della decima stagione i fan hanno cercato di scovare tutti i possibili indizi proposti da AMC nel materiale promozionale. Come se non bastasse, anche i titoli dei nuovi episodi stanno diventando frutto di analisi e ipotesi.

Così, dopo aver visto che una puntata sarà intitolata Look at the Flowers, cosa che ha spaventato i fan di Carol (Melissa McBride) a causa del rimando a un episodio particolarmente traumatico del passato del personaggio, che fa temere il peggio per lei, e dopo aver scoperto il riferimento ai fumetti da parte del titolo del finale di stagione di TWD, che fa temere per la dipartita di Rosita (Christian Serratos), questa volta l'analisi dei titoli degli episodi riguarda la sorte di padre Gabriel (Seth Gilliam).



Come si può leggere sul sito di Sky Deutschland, infatti, il quindicesimo episodio (il penultimo della stagione) si intitolerà The tower. Come sottolineano i colleghi di ComicBook.com, tale titolo potrebbe riferirsi al numero 158 dei fumetti creati da Robert Kirkman, ambientato durante la guerra contro Sussurratori e che si apre con la morte tremenda di Padre Gabriel. Ebbene, l'uomo era di vedetta proprio su una torre idrica, prima di scivolare ed essere lasciato da Beta, morente e alla mercé dei walkers.



In passato, la serie ha già modificato le morti dei personaggi rispetto alla loro controparte cartacea, ma nel caso di Gabriel c'è anche un altro indizio comparso in uno dei teaser di The Walking Dead 10, in cui uno stormo di corvi sembra presagire un futuro nefasto per Gabriel, Rosita e Alpha. Pensate che sia giunta l'ora di dire addio a uno di questi personaggi?