The Walking Dead 10, negli episodi bonus il piccolo Hershel sarà 'un bambino adorabile'

Nel primo dei sei episodi bonus della stagione 10 di The Walking Dead, in onda da domenica 28 febbraio, rivedremo il piccolo Hershel Rhee (Kien Michael Spiller), il figlio di otto anni di Maggie (Lauren Cohan) e Glenn (Steven Yeun). L'ultima volta che era apparso nella serie era un neonato, nell'episodio The Obliged della stagione 9.

Durante lo show di anteprima degli episodi aggiuntivi, la showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang ha parlato anche di Hershel. "È incredibilmente adorabile, e il giovane attore è fantastico" ha raccontato parlando del nuovo arrivato (nella sua versione "baby" il personaggio era interpretato da Peyton Lockridge).

Secondo Angela Kang, Hershel "è un meraviglioso mix di Maggie e Glenn. Ha delle vibrazioni molto simili a Maggie, c'è una sorta di serierà zen in lui. Eppure c'è anche un lato pestifero che ricorda molto Glenn, e penso che in questo modo sia davvero bello avere il piccolo Hershel nel nostro cast e in grado di interagire con sua madre in un modo diverso."

Kien Michael Spiller debutterà in The Walking Dead nell'episodio Home Sweet Home, il primo dei sei che completeranno la stagione 10, stravolta come sappiamo dalla pandemia e dal lockdown. Sarà anche l'episodio in cui Maggie ritroverà Negan (Jeffrey Dean Morgan), l'assassino di suo marito.

In un altro degli episodi aggiuntivi la guest star sarà Robert Patrick, mentre qui spieghiamo come e quando vedere gli episodi bonus di The Walking Dead 10 in Italia.