The Walking Dead 10: nel terzo episodio ci sarà un assedio che durerà 49 ore

The Walking Dead, la celebre serie horror del network AMC, è tornata lo scorso 6 ottobre con l'attesa decima stagione che vedrà il gruppo dei protagonisti contrapposti ai temibili Sussurratori. Nel terzo episodio, in onda il prossimo 20 ottobre, assisteremo a un'incredibile invasione di zombie che durerà ben quarantanove ore.

Se l'incontro tra Negan e Beta si prospetta come uno dei momenti più divertenti di The Walking Dead, lo stesso non si può dire dell'imminente attacco che un gruppo di zombie porterà ai sopravvissuti di Alexandria. L'intera comunità, infatti, all'inizio del terzo episodio, intitolato Ghosts, si ritroverà a dover fronteggiare uno degli assedi più lunghi mai visti all'interno della serie.

L'attacco avrà inizio alle sei del mattino, quando Carol (Melissa McBride) si accorge che quello che sembrava un piccolo gruppo di camminatori in realtà si rivela essere una delle ondate più grandi a cui i protagonisti abbiano mai assistito. Cosa o chi si nasconde dietro questo attacco? Carol è sicura del nome della responsabile: Alpha (Samantha Morton). D'altronde i Sussurratori hanno già dimostrato di poter camminare all'interno dei branchi dei normali zombie senza alcun problema.

Che questa situazione sia la diretta conseguenza della scena tra Alpha e Carol alla fine della premiere, quando le due di sono lanciate uno sguardo di sfida? Vi ricordiamo che la serie viene trasmessa negli Stati Uniti da AMC, mentre in Italia le puntate giungono il giorno successivo all'interno del canale Fox della piattaforma Sky. Se siete interessati potete dare uno sguardo al promo del terzo episodio di The Walking Dead.