The Walking Dead 10, l'episodio dedicato a Negan non sarà del tutto uguale al fumetto

I sei episodi bonus di The Walking Dead saranno una buona occasione per approfondire le storie di alcuni personaggi ed esplorarne la psicologia nel profondo. L’episodio dedicato a Negan (Jeddre Dean Morgan) prende spunto direttamente dalla storia a fumetti a lui dedicata intitolata “Here’s Negan” ma ci saranno alcune differenze nella serie.

L’episodio 10x22 si intitolerà proprio Here’s Negan e con l’avvicinarsi dell’uscita la showrunner Angela Kang ha ammesso che ci saranno alcune differenze.



"È qualcosa che non vedevamo l'ora di adattare in vari momenti", ha spiegato Kang a EW. "È solo un po' diverso rispetto al materiale originale. E sembrava che questo fosse il momento giusto per realizzarlo perché siamo stati in grado di collegarlo a qualcosa nella linea temporale attuale".



La moglie nella vita reale di Morgan, Hilarie Burton Morgan, interpreterà la defunta Lucille che sarà sopravvissuta un po' più a lungo di quanto abbia fatto nei fumetti, come rivelato da un trailer dei prossimi episodi.



"Dirò che non sarà esattamente la stessa cosa di ciò che le persone hanno letto nei fumetti, perché a dire la verità, abbiamo raccontato alcuni di quei pezzi di storia", dice Kang. "Non l'abbiamo mostrato, ma Negan ha parlato della sua relazione con Lucille a varie persone in precedenza. Abbiamo preso piccoli pezzi nel tempo. Quindi, quando abbiamo pensato all’episodio, ci siamo detti, 'Per farlo, abbiamo bisogno di un modo molto forte per entrarci. Cosa significa per Negan sua moglie? E davvero, emotivamente, qual è la storia che possiamo raccontare?'"



Come successo spesso, la serie prende spunto dal fumetto ma poi si discosta da alcuni sviluppi creandone di nuovi. "Penso che in qualche modo sia molto simile al fumetto, in quanto rispecchia l’amore che Negan prova per Lucille, ma c'è molto nel nostro adattamento che è originale per lo spettacolo, ma in un modo che supporta lo stesso tipo di viaggio emotivo dei fumetti. Ci sono alcune battute che sono quasi uscite direttamente dal fumetto, che le persone che sono fan dei fumetti riconosceranno. E poi ci sono altre cose in cui abbiamo fatto delle scelte diverse, ma si spera che sarà comunque davvero interessante".



Scoprite le trame degli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead e il calendario con tutti gli appuntamenti legati a The Walking Dead.