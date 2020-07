The Walking Dead 10: gli equilibri cambieranno, chi sopravviverà al gran finale?

Il tanto atteso finale di stagione di the Walking Dead 10 continua a farsi attendere e i fan sono davvero sulle spine per l'epilogo della stagione, da molti anticipato come sensazionale e ricco di colpi di scena. A dare nuove informazioni al riguardo la showrunner Angela Kang, che ha svelato il team di personaggi che brillerà nel season finale.

In una recente intervista ad Entertainment Weekly la Kang ha dichiarato, non senza alcuni spoiler:

"Ovviamente ci sarà questo nuovo, strepitoso gruppo formato da Princess, Ezechiele, Eugene e Yumiko, che al momento è un po' smarrito, ma assisteremo a entusiasmanti colpi di scena anche in merito alle vicende di Sussurratori. Adesso che Alpha è sparita e Beta ha rafforzato la sua leadership, anche grazie alla sua maschera-faccia, vedremo i protagonisti prendere una posizione netta contro Beta e i Sussurratori. È uno dei miei episodi preferiti".

Anche Greg Nicotero aveva già anticipato interessanti sviluppi per il finale di The Walking Dead 10, che a detta del regista sbalordiranno i fan e adesso le parole della Kang sembrerebbero confermarlo. Restano ancora insolute le domande "Chi sopravviverà al finale di stagione? Come introdurrà gli eventi della stagione 11?", ma purtroppo dovremo attendere ancora un po' per scoprirlo.

Per gli ultimi aggiornamenti fuori e dentro il set scoprite tutti i dettagli sui panel di The Walking Dead previsti per il Comic-Con Home e quando andrà in onda il finale di The Walking Dead 10.