The Walking Dead 10: i fan commossi dal ritorno di certi personaggi nell'episodio 13

La puntata intitolata "What We Become" ha dato modo agli spettatori di rivisitare molti episodi del passato di The Walking Dead, riuscendo a fare breccia nei cuori dei fan grazie all'effetto nostalgia.

Michonne si ritrova infatti ad immaginarsi una realtà alternativa a causa delle droghe somministratele da Virgil. La determinata guerriera vive quindi un momento di debolezza, nel quale non può far altro che assistere ad una versione distorta della sua storia, le cui conseguenze si riverberano anche sui membri del suo gruppo.

Le reazioni su Twitter non hanno tardato ad arrivare, e riguardano soprattutto Rick e Glenn, due personaggi principali che hanno lasciato la serie già da qualche tempo. Anche se in questa realtà parallela Michonne è una spietata assassina schierata dalla parte di Negan e quindi avversa al gruppo principale, la ricomparsa di Glenn non poteva passare inosservata, anche considerando il trauma che gli spettatori hanno dovuto affrontare nel vederlo morire in maniera violenta per mano di Negan. Purtroppo anche stavolta la sua sorte non è migliore, dato che viene ucciso da Michonne stessa durante un assalto ad un avamposto dei Salvatori. Anche la scena in cui Daryl e Rick si sostengono a vicenda nell'uccidere la malvagia Michonne sembra aver riscosso un gran successo: la loro amicizia è stato un elemento fondamentale della serie sin dalle prime stagioni e rivederli l'uno accanto all'altro è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati.

Molti personaggi sono andati incontro ad una morte spiacevole. Per un parere sulla puntata finale di Michonne vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead.