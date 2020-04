The Walking Dead 10, i fan sono sicuri su chi morirà nel finale

Si torna a parlare del finale di The Walking Dead 10: questa volta sono i fan dello show prodotto da AMC, a dare un loro parere sul personaggio che ha più probabilità di morire nel corso dell'episodio conclusivo.

Un sondaggio, effettuato sulla famosa piattaforma dedicata a The Walking Dead su Reddit, ha chiesto ai numerosi appassionati chi secondo loro sarebbe morto in "A Certain Doom". Dei 1600 voti, più di 700 sono andati a Gabriel, mentre in seconda posizione troviamo Alden, catturato dai Whisperer. Se avete letto i fumetti disegnati da Robert Kirkman allora sapete che nei numeri ambientati durante la guerra con i Sussurratori, Gabriel viene ucciso da Beta, dopo essere caduto da una torre di controllo ed essere rimasto impigliato ad un piolo.

Non sappiamo ancora se gli showrunner hanno deciso di seguire il fumetto, dalla preview disponibile sul canale YouTube della serie abbiamo potuto vedere che non tutto andrà secondo i piani dei protagonisti. Ricordiamo che a causa dell'emergenza Coronavirus la pubblicazione dell'atteso finale della decima stagione è stato rimandato a data da destinarsi, come avete potuto leggere nella nostra recensione della puntata 15 di The Walking Dead, lo show ha considerato l'ultimo episodio andato in onda il season finale.