The Walking Dead 10: ecco il nome della figlia di Rosita

Durante il Walking Dead Season 10 Preview Special, Angela Kang, showrunner dello show, ha rivelato il nome della figlia di Rosita (Christian Serratos) e Siddiq (Avi Nash).

Il nome scelto per la neonata é Coco, come racconta la Kang: “mentre stavamo decidendo il nome della bambina per lo show, ho chiamato Christian, che interpreta Rosita, e le ho chiesto quale nome avrebbe avrebbe scelto il suo personaggio, per pura curiosità”. L’attrice le ha confessato che nella sua famiglia c’è un nome ricorrente, Socorro, e diverse donne sono chiamate in quel modo. Spesso, inoltre “vengono soprannominate Coco". Che poi è stato il suggerimento della Serratos: "penso che sarebbe un bel nome per la bambina”.

La showrunner ha dichiarato che “lo abbiamo subito amato e abbiamo pensato che fosse il nome perfetto”.

La decima stagione di The Walking Dead sarà ambientata a mesi di distanza dal finale della nona e Kang ha raccontato che la presenza di bambini nella serie è utile anche per segnare l’avanzamento del tempo, ad esempio grazie ai progressi delle gravidanze o comunque alla crescita dei bambini. “Abbiamo deciso di iniziare con un piccolo salto temporale e le cose saranno leggermente differenti”.

La showrunner ha poi raccontato che vedremo la reazione dei personaggi alla minaccia dei Whisperers, ritenuti anche più pericolosi di Negan. Un altro aspetto sul quale si sono concentrati gli autori, inoltre, è il rapporto tra Judith e Michonne.