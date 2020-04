The Walking Dead 10, finale 'impossibile' da completare in tempo: sarà esplosivo?

La decima stagione di The Walking Dead è stata interrotta ad un solo episodio della fine, con l'emergenza Coronavirus che ha impedito al team di Angela Kang di completare la post-produzione della puntata prevista per lo scorso 12 aprile.

"A Certain Doom" sarà infatti un episodio ricco di effetti speciali, legati soprattutto alla resa di una grande quantità di zombie, e come confermato anche da Jeffrey Dean Morgan, anche volendo, era impossibile terminare i lavori in tempo senza poter riunire tutti gli addetti alla post-produzione.

"Quando ho sentito la notizia che non avrebbero potuto mandare in onda l'episodio ho capito che le ragioni erano ovvie, non potevano riunire la crew per lavorare alla post-produzione" ha spiegato l'interprete di Negan a TooFab (via Comicbook.com). "È una rottura, ma era impossibile. Detto questo, noi fan ora abbiamo qualcosa da aspettare per i prossimi mesi, il che è fighissimo."

Ma non si tratta solo degli effetti visivi: il regista Greg Nicotero ha infatti rivelato che il processo solitamente dura tre settimane e include la lavorazione del sonoro, del montaggio sonoro e della musica. Insomma, tutte componenti essenziali che non potevano essere completare in tempo per la messa in onda.

