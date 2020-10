The Walking Dead 10, il finale non convince i fan: mai valutazioni così basse per la serie

Dopo una lunghissima attesa, nei giorni scorsi è andato in onda il finale di stagione di The Walking Dead 10 ma, a quanto pare questo episodio non ha convinto del tutto gli spettatori della serie AMC.

Gi ascolti si sono rivelati tra i più bassi di sempre per questa produzione che ormai prosegue da circa un decennio e le valutazioni in tempo reale non hanno di certo dato risultati migliori. Il sedicesimo episodio di The Walking Dead intitolato A Certain Doom è stato infatti visto solo da 2,7 milioni di spettatori e ha ottenuto una valutazione di 0,87 nella fascia di età che va dai 18 ai 49 anni, segnando un record al ribasso rispetto al già negativissimo risultato di 2,9 milioni di spettatori per un episodio andato in onda lo scorso marzo.

Questo terribile riscontro da parte del pubblico può dipendere da molti fattori, in primo luogo, al giorno d'oggi, le persone sono abituate a guardare le serie tv non necessariamente al momento della loro messa in onda. In secondo luogo, questa è una delle serie più longeve degli ultimi anni e sembra ormai impossibile che riesca a conquistare nuovi telespettatori. Dopo mesi di attesa, solo il pubblico più affezionato si è sintonizzato per questo episodio. Molti degli abbinati servizio di streaming AMC Premiere invece hanno avuto modo di vederlo con anticipo.

Insomma non tutto è andato come i produttori speravano. É certo che questo episodio di The Walking Dead ci ha regalato dei graditi ritorni e, staremo a vedere come si evolveranno le cose nei 6 episodi extra che andranno in onda all'inizio del prossimo anno.