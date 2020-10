The Walking Dead 10: il futuro di Negan sarà diverso dai fumetti?

La sedicesima puntata di The Walking Dead 10 si è rivelata essere un finale ricco di colpi di scena, che ha portato a conclusione molti archi narrativi lasciati in sospeso e certi personaggi, come Negan, si sono già allontanati dal fumetto di Kirkman

Nella serie scopriamo che l'ex-villain interpretato da Jeffrey Dean Morgan si era infiltrato tra le file dei Sussurratori in seguito ad un patto stipulato con Carol: lei lo avrebbe nobilitato agli occhi del gruppo, e lui le avrebbe portato la testa di Alpha (letteralmente). Sebbene la fedeltà di Negan al gruppo sia sempre stata in bilico, nel corso dell'ultima puntata lo vediamo dire a Lydia di fuggire come avrebbe fatto lui, abbandonando gli altri al loro destino.

Con un colpo di scena abbiamo assistito non solo all'arrivo di Lydia, che alla fine decide di andare in soccorso di Carol, ma anche al provvidenziale ritorno di Negan. Il leader dei Salvatori è ormai diventato un prezioso alleato e decide di precipitarsi ad affrontare Beta, ucciso brutalmente da Daryl. Il suo contributo nell'eliminare i capi dei Sussurratori non passerà di certo inosservato, e persino Lydia dà mostra di tutto il suo stupore per il suo ritorno chiedendogli: "Sei ancora qui?". La sua risposta, "Per ora", lascia supporre che Negan resterà nel gruppo anche nell'ultima stagione.

Nel fumetto le cose vanno in maniera diversa, visto che qui il personaggio stringe un patto con Rick Grimes e combatte per lui nella Guerra dei Sussurratori. Successivamente i due rimangono intrappolati insieme, ed è allora che Negan ammette le colpe passate e si schiera definitivamente dalla parte di Rick, aiutandolo a superare un'orda di zombie. L'eroe principale ricambia il favore abbattendo diversi non morti e salvandolo da morte certa. Terminata la Guerra, <strong>Negan sceglie l'esilio</strong> e si allontana dagli altri. Nella sua ultima apparizione lo vediamo supplicare Maggie di perdonarlo e di ucciderlo per ciò che ha fatto: la moglie di Glenn lo risparmia e gli dice che dovrà convivere con ciò che ha fatto.

Anche se il personaggio dovesse sistemarsi stabilmente all'interno del gruppo, è inevitabile un qualche tipo di confronto con Maggie. Non resta che attendere le puntate speciali previste per il 2021 per scoprire come proseguirà la sua storia e cosa è successo al gruppo di Eugene.