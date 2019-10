The Walking Dead 10: quale futuro per Rosita ed Eugene? Lo svela la showrunner

La decima stagione di The Walking Dead ha fatto il suo debutto lo scorso 6 ottobre con l'episodio iniziale che ha visto i protagonisti prepararsi per i pericoli che dovranno affrontare. Ma all'interno della serie c'è spazio anche per le relazioni sentimentali e la showrunner ha spiegato l'attuale situazione che coinvolge Rosita ed Eugene.

L'ultimo episodio andato in onda, intitolato Ghosts, è stato caratterizzato dai comportamenti di Carol in bilico tra allucinazioni e realtà, frutto del drammatico trauma emotiva che ha colpito la donna dopo che Alpha (Samantha Morton), leader dei misteriosi e letali Sussurratori, ha ucciso suo figlio.

Ma The Walking Dead non mostra soltanto i rapporti conflittuali tra i personaggi e i loro nemici mortali, ma anche quelli che potrebbero sfociare in relazioni sentimentali. Una di quelle più dibattute vede protagonisti Rosita (Christian Serratos) ed Eugene (Josh McDermitt) impegnati in questa decima stagione a prendersi cura di Coco, nato dalla relazione tra Rosita e Siddiq.

All'interno di Ghosts, però, abbiamo assistito a un tentativo di Eugene di trasformare l'amicizia tra i due in qualcosa di più intimo, ma la donna ha bloccato sul nascere ogni speranza dell'amico dicendo di non provare nulla di diverso rispetto a un semplice sentimento di amicizia.

A proposito del rapporto dei due Angela Kang ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Josh McDermitt sta facendo un ottimo lavoro per interpretare questa parte. Lei è stata molto chiara e sincera 'Si tratta solo di un'amicizia'. Voglio dire, lui era lì quando lei e Abraham stavano scendendo giù, e ha cercato di dare una piccola occhiata quando lei stava allattando il bambino nel primo episodio. Lui ha provato a dichiarare il suo amore molte volte, ma lei è sempre scappata via da questa cosa. Per questo motivo lo ha dovuto respingere nel modo più deciso possibile, in modo che lui potesse capirlo. Vediamo Josh 'spezzarsi' e Josh ha interpretato il momento in modo meraviglioso. Sono stati bravi entrambi. Ciò è servito a Eugene per capire la situazione".

La showrunner ha poi espresso la sua opinione sul fatto che adesso bisogna considerare definitivamente estinta la loro possibilità di formare una coppia:

"Beh, non si sa mai. La storia va in quella direzione, però l'abbiamo percepita come se ci fosse arrivata in modo organico. Lui è stato infatuato di lei per tanto tempo, ma per quanto tempo puoi resistere se lei non è interessata?".

La decima stagione di The Walking Dead va in onda negli stati uniti su AMC, mentre in Italia gli episodi sono disponibili dal giorno successivo alla distribuzione americana, all'interno del canale satellitare Fox. Qualora non l'abbiate letta, vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio di The Walking Dead.