The Walking Dead 10, Greg Nicotero anticipa il finale di stagione: 'E' fantastastico'

Rinviato a data ancora da destinarsi a causa della Pandemia da Coronavirus, che ne ha impedito la fine della post-produzione, il season finale di The Walking Dead 10, dal titolo "A Certain Doom", è ora attesissimo dai fan, e parlando con SYFY Wire proprio il regista Greg Nicotero ha avuto modo di aumentare l'hype degli appassionati.

Da parte di Nicotero solo parole positive per l'episodio finale di una stagione articolata attorno allo scontro tra i Sopravvissuti e i Sussurratori di Alpha (Samantha Morton), uccisa da Negan nel dodicesimo episodio dell'arco narrativo, evento figlio di una collaborazione rimasta segreta tra l'ex-leader dei Savior e Carol. Ora un furioso Beta con i restati Sussuratori è in marcia verso l'ultima roccaforte dei Sopravvissuti, la Torre, pronti a circondare i nemici e vendicare la morte della loro leader.



Sul season finale, Nicotero ha detto: "Ascoltate, l'episodio finale è fantastico, racchiude tantissime cose esaltanti dell'intera stagione e prepara perfettamente il terreno per la prossima. Corey Reed ha scritto la sceneggiatura e ha fatto un ottimo lavoro, e tutti gli attori e i membri della troupe anche, dunque saranno momenti entusiasmanti quelli che vivranno i fan nel mentre della visione".



Vi lasciamo alla recensione di The Walking Dead 10x15.