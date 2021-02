The Walking Dead 10, Hilarie Burton in una nuova foto dall'episodio su Negan e Lucille

Qualche mese fa veniva annunciato che nell'episodio della decima stagione di The Walking Dead dedicato al passato di Negan avremmo incontrato per la prima volta Lucille, la moglie di Negan interpretata da Hilarie Burton. Oggi è proprio Burton a condividere una nuova immagine della sua Lucille.

Il ventiduesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, Here's Negan, che andrà in onda il prossimo aprile, ci porterà indietro nel tempo, agli anni in cui Negan (Jeffrey Dean Morgan) era ancora in compagnia della Lucille umana, non la mazza chiodata che si porta solitamente con sé.

In questo frangente scopriremo infatti qualcosa in più su ciò che accaduto nel passato della coppia, inclusa la malattia che ha colpito Lucille, come ci mostra anche l'immagine condivisa da Hilarie Burton su Instagram.

Nella foto, vediamo la donna con dei tubi e delle garze attaccati al braccio, segno della malattia che l'affligge, anche se da quel che possiamo immaginare vista l'aria minacciosa e la pistola in mano (e il fatto che beh, ci troviamo in un episodio di The Walking Dead), il cancro non è l'unico avversario con il quale dovrà vedersela nella scena.

"Per i fan di Negan, realizzeremo la nostra versione della storia a fumetti 'Here's Negan', e Lucille sarà interpretata dalla moglie di Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton. E insieme sullo schermo sono fantastici" anticipava la showrunner Angela Kang durante l'Holiday Special di The Walking Dead "Non vedo l'ora che possiate vedere brillare tutti questi personaggi".