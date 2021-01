The Walking Dead 10, Hilarie Burton nei panni di Lucille nella nuova immagine

AMC ha condiviso una nuova immagine di Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan sul set della decima stagione di The Walking Dead. Burton è entrata nel cast della serie ed interpreterà la moglie di Negan, Lucille, oltre ad essere la moglie nella vita reale di Morgan.

Fino ad ora i fan della serie che non avevano letto il fumetto associavano il nome “Lucille” alla famosa mazza ricoperta di filo spinato usata da Negan, ma in realtà Lucille era il nome di sua moglie morta di cancro. Leggi il nostro approfondimento sulla storia di Negan di The Walking Dead per saperne di più.

La foto diffusa mostra Burton in grembo a Morgan, mentre indossa una parrucca viola e lo fissa negli occhi durante un momento intimo e spensierato. Ma la storia di Lucille non è l'unica cosa che verrà esplorata negli ultimi sei episodi della decima stagione, infatti ogni episodio approfondirà alcune trame relative a diversi personaggi.

Questi episodi bonus vedranno i sopravvissuti tentare di riprendersi dopo la distruzione che la guerra con i Sussurratori e Alpha ha lasciato. I traumi del passato affiorano e tutti lottano per trovare la forza di perseverare.



Guarda il teaser traile dei sei episodi bonus di The Walking Dead e scopri chi si unirà al cast dell'episodio dedicato a Negan.