The Walking Dead 10: Hilltop si prepara alla guerra contro i Sussurratori nel nuovo teaser

Come indicavano le sinossi dei nuovi episodi di The Walking Dead 10, la guerra tra Hilltop e i Sussurratori si avvicina e il promo trailer per l'episodio intitolato "La stella del mattino" ci mostra il gruppo di sopravvissuti capitanati da Daryl schierato per fronteggiare l'attacco dei Sussurratori.

Dopo essere sopravvissuta ad un terribile scontro con Daryl, Alpha appare più spietata che mai ed è determinata a lanciare un attacco frontale alla comunità di protagonisti, senza curarsi minimamente del fatto che anche sua figlia Lydia ha fatto ritorno ad Hilltop. La villain potrà contare sull'aiuto di Negan, dei Sussurratori e delle orde di zombie sotto il suo controllo.

Nel trailer vediamo i nostri consapevoli della minaccia in arrivo: non possono andare alla ricerca di un gruppo disperso e devono fronteggiare gli invasori contando solo sulle proprie forze. Aaron, Rosita, Eugene, Kelly, Luke, Jerry e gli altri si preparano all'arrivo di Alpha, preannunciato dalla stessa Lydia, e a quella che dovrebbe essere una battaglia notturna molto suggestiva e piena di colpi di scena. La sequenza in cui Daryl raccoglie le armi e il gruppo serra i ranghi è in effetti abbastanza epica.

Probabilmente vedremo qualche personaggio principale cadere in battaglia, e nel corso della puntata qualcuno potrebbe morire come nei fumetti di TWD. Non resta che aspettare il 9 marzo per scoprire come inizierà questo concitato scontro.