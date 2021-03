The Walking Dead 10: I fan credono che Cole sarà come il Dante dei fumetti

Dopo aver scoperto cosa è successo ad un personaggio di The Walking Dead, scopriamo qualche dettaglio in più su Cole, introdotto per la prima volta nelle puntate bonus della decima stagione e che secondo diversi fan potrebbe essere in realtà Dante dei fumetti.

In molti credono infatti che Cole potrebbe essere al centro della prossima relazione di Maggie, in particolare dopo la sua introduzione nella puntata "Home Sweet Home". A conferma di questa tesi troviamo per ora solo il suo carattere: appena arrivati ad Alexandria, Cole chiede in modo brusco a Maggie perché si sono allontanati dalla loro comunità per andare a vivere vicino all'assassino di suo marito, in un momento diverso invece, afferma con sicurezza di poter far fuori senza problemi un gruppo di zombie presenti in un posteggio vicino. Chi ha letto i fumetti di Robert Kirkman sa che Dante è uno degli alleati più stretti del personaggio di Lauren Cohan e famoso per il carattere ironico e sprezzante.

Come sapete Dante ha già fatto la sua comparsa nelle puntate dello show di AMC, ma la sua storia è stata molto diversa dalla sua controparte cartacea, infatti è stato ucciso prima ancora del ritorno di Maggie. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della puntata 17 di The Walking Dead 10.