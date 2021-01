The Walking Dead 10: I prossimi episodi saranno incentrati sulla ricerca di Rick

Nei giorni scorsi è stato condiviso da AMC il trailer delle prossime puntate di The Walking Dead: scopriamo quindi qualche dettaglio in più riguardo la trama della parte finale della decima stagione dello show.

Nel corso della puntata intitolata "Find Me", incontreremo un nuovo personaggio, la sopravvissuta all'apocalisse zombie di nome Leah, che si troverà insieme a Daryl e Carol. Inoltre verrà mostrato un flashback mai visto prima incentrato proprio sul personaggio di Norman Reedus: Daryl ha passato mesi insieme a Michonne a cercare il corpo di Rick, leader del gruppo scomparso misteriosamente. L'assenza di un cadavere ha ridato speranza a Daryl che quindi ha deciso di continuare a cercare il suo amico, in una scena del teaser che abbiamo già citato precedentemente afferma infatti: "Non mi fermerò finché non scoprirò qualcosa".

Nel corso della stagione anche Michonne aveva iniziato a considerare il fatto che Rick fosse ancora vivo, per questo anche lei ha deciso di continuare la sua ricerca. Siamo sicuri che i due personaggi avranno una grande influenza sugli eventi dei film dedicati a Rick Grimes, la trilogia cinematografica infatti concluderà la storia del celebre sceriffo di Atlanta, rapito dai militari del CRM.

Per finire, vi segnaliamo questa immagine inedita di The Walking Dead 10.