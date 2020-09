The Walking Dead 10: I sei nuovi episodi saranno girati seguendo le direttive anti-COVID

Dopo aver scoperto le prime informazioni sul prossimo spin-off di The Walking Dead, vi segnaliamo i commenti di Angela Kang riguardo il modo in cui saranno girate le prossime puntate inedite della serie di AMC.

Come sapete, dopo l'annuncio della conclusione dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman il network ha deciso di ampliare la decima stagione con una nuova serie di puntate. La showrunner Angela Kang ha quindi spiegato durante lo speciale di The Walking Dead come sarà gestito il lavoro per filmare gli episodi inediti: "Le puntate sono state studiate per essere girate durante la pandemia. Alcune sembreranno quasi delle storie antologiche. Esploreremo a fondo la psiche dei nostri personaggi e spero che questo approccio piaccia alle persone. Siamo felici di essere al lavoro su qualcosa di diverso rispetto alle puntate principali della decima stagione. Avremo diversi personaggi che ci racconteranno la loro storia e questo servirà a completare il quadro delle loro vicende e ci introdurrà alla undicesima stagione".

Sembra quindi che verranno girate puntate con meno elementi del cast possibile, per rendere sicuro il set della serie. In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo con questa intervista a Matt Lintz di The Walking Dead, in cui l'interprete di Henry discute del rapporto tra Carol e Daryl.