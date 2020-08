The Walking Dead 10: Il produttore avvisa, un personaggio non sopravviverà al finale

L'epidemia di Coronavirus ha sospeso la messa in onda degli episodi della serie più di successo di AMC poco prima dell'attesa conclusione della stagione. Se cercate altre informazioni a riguardo, vi segnaliamo, oltre alle prime foto del finale di The Walking Dead 10, questa intervista al produttore Scott Gimple.

Durante il Comic-Con in versione virtuale che si è tenuto nelle scorse settimane, Scott Gimple ha parlato del primo trailer della puntata, che ci ha mostrato Gabriel mentre cerca di difendere Judith e RJ che si sono rifugiati all'interno di una torretta di un ospedale, in fuga dall'orda di zombie che è stata liberata da Beta, leader dei Whisperer. Ecco quali sono state le parole del produttore di The Walking Dead: "Judith è in grado di badare a se stessa, si sta preoccupando anche di RJ. Alla fine tutti quelli che iniziano a proteggere Judith vengono uccisi. Voglio dire, più che preoccuparmi di RJ o di Judith io mi preoccuperei della persona che li sta difendendo".

Queste parole fanno presagire la morte del personaggio interpretato da Seth Gilliam, unitosi al gruppo di Rick nelle puntate della quinta stagione e che è sopravvissuto fino a questo momento. Non resta che aspettare la messa in onda dell'episodio per scoprire quale sarà il destino di padre Gabriel, nel frattempo vi segnaliamo questo sondaggio sui personaggi di The Walking Dead, in cui i fan hanno votato il loro attore preferito per un eventuale show prequel.