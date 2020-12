The Walking Dead 10: prima immagine degli episodi bonus, c'è una nuova sopravvissuta!

Dopo il trailer making of di The Walking Dead 10, scopriamo qualcosa in più sui 6 episodi bonus in arrivo nel 2021 grazie ad una nuova immagine pubblicata da AMC.

La new entry al centro della foto risponde al nome di Leah e ad interpretarla sarà Lynn Collins. Come annunciato durante una lettura pubblica della sceneggiatura, sarà il Daryl di Norman Reedus ad incontrare Leah nell'episodio intitolato "Find Me", il diciottesimo di questa stagione e la seconda della puntate bonus che saranno trasmesse a partire dal 28 febbraio.

L'attrice è famosa soprattutto per aver dato il volto a Kayla Silverfox in X-Men Origins: Wolverine, a Dejah Thoris in John Carter e per essere apparsa in The Number 23 al fianco di Jim Carrey. Per il momento la sua partecipazione a The Walking Dead si limita all'episodio in questione, ma non è detto che non possa entrare a far parte del cast in maniera fissa, in vista dell'undicesima e ultima stagione, a patto che sopravviva ai famelici zombie.

A questo punto è probabile che la seconda puntata sia incentrata su Daryl e che Leah si legherà a lui in qualche modo. Che sia in arrivo una nuova relazione per lui? In ogni caso, Leah sarà solo una delle guest star di TWD10, tra le quali vedremo comparire anche la moglie di Negan, interpretata proprio dalla moglie di Jeffrey Dean Morgan.