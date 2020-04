The Walking Dead 10: il promo del finale di stagione svela il ritorno di Maggie

AMC ha diffuso in rete un primo sguardo a "A Certain Doom", il finale della decima stagione di The Walking Dead rimandato a data da definirsi a causa dell'emergenza Coronavirus. Il promo segue la messa in onda americana dell'episodio 10x15, "The Tower", in arrivo questa sera anche in Italia.

Il filmato, che potete trovare nella parte alta della notizia, è intitolato "Maggie Returns" e mostra il tanto atteso ritorno di Lauren Cohan nei panni del personaggio assente dalla stagione 9. Come anticipato dal filmato e dalla sinossi diffusa nei giorni scorsi, la puntata vedrà i protagonisti scontrarsi con Beta e il suo esercito di Sussurratori sopravvissuti.

Diretto da Greg Nicotero, l'episodio è stato rimandato perché il team di Angela Kang non ha potuto terminare i lavori di post-produzione, che in genere viene completata circa due settimane prima della messa in onda. "Il finale sarà fantastico ma abbiamo dovuto dare priorità alla sicurezza" ha spiegato Nicotero.

Che ve ne pare di questo primo sguardo al ritorno di Maggie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Vi ricordiamo che l'episodio 10x15 di The Walking Dead debutterà su Fox questa sera alle ore 21.00. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x14.