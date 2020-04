The Walking Dead 10: individuata una grave incoerenza nel personaggio di Beta

La decima stagione di The Walking Dead è giunta alla sua conclusione "ufficiosa", dato che quella ufficiale è stata rimandata a data da destinarsi. Sapere che da qui in poi potrebbe pasare molto tempo prima di nuovi episodi, ha fatto aguzzare la vista dei fan, che hanno notato una grande inesattezza che riguarda il personaggio di Beta.

Attenzione! Di seguito troverete alcuni spoiler su The Walking Dead 10.

Com'è noto, i personaggi di Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst) hanno sempre avuto un rapporto insolito, a metà tra il conflitto e la codipendenza, e la morte del leader dei Whisperers per mano di Negan (Jeffrey Dean Morgan) porterà il numero due dei camminatori su tutte le furie.

Nell'episodio Guarda i fiori, Beta è costretto a dare il colpo di grazia alla sua stessa guida, assestando una coltellata che da sotto lo zigomo arriva dritta al cervello. Dopo io gesto brutale taglierà quella stessa parte sfregiata del volto di Alpha e lo cucirà al di sopra della sua maschera per poterla avere sempre con sé.

Il problema riscontrato dai fan sarebbe proprio in questo lembo di pelle, del cui taglio una volta inserita sulla "nuova faccia" non ci sarebbe traccia. Anche se il lavoro di cucito compiuto da Beta fosse stato dei più fini, un qualche segno della violenza ci sarebbe dovuta essere, ma sembra che stavolta i costumisti di TWD abbiano dimenticato l'importante dettaglio.

In calce troverete il post Reddit con in foto la nuova maschera del sussurratore e tra i commenti allo stesso la domanda: "Dov'è il taglio da cui è entrato il coltello?" che ha svelato l'errore.



