La nuova clip di The Walking Dead 10 mostra un intenso confronto tra Daryl e Carol

A pochi giorni dal ritorno della decima stagione di The Walking Dead, il cui nono episodio andrà in onda a breve su Fox, Entertainment Weekly ha pubblicato una clip ufficiale che offre un nuovo sguardo ai personaggi interpretati Norman Reedus e Melissa Mcbride.

Nel filmato, che potete visionare in calce alla notizia, viene infatti mostrato l'intenso confronto tra Daryl e Carol intravisto anche nel recente teaser di The Walking Dead 10. Sembra lontano il tempo in cui i due scherzavano sul fatto di fuggire insieme al tramonto: nella prima metà di stagione, tormentata dalla perdita del figlio adottivo Henry, Carol ha infatti messo tutti i suoi amici in grave pericolo cercando di uccidere Alpha, la leader dei Sussurratori, per poi cadere direttamente nella sua trappola durante il mid-season finale.

"Non riesco a smettere di pensarci" rivela Carol spinta dalla voglia di Daryl di aiutarla. "Lo so che devo farlo, ma non ci riesco. Non voglio solo uccidere Alpha, voglio farla soffrire. Voglio farle rimpiangere tutto ciò che ha fatto. Voglio che implori perdono, e poi voglio ucciderla."

La serie AMC, lo ricordiamo, tornerà in onda su Fox a partire dal prossimo 24 febbraio. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x08.