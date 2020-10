The Walking Dead 10: L'interprete di Beta parla del destino del suo personaggio

Nella giornata di ieri è andato in onda il finale di stagione della serie di AMC: dopo aver visto cosa è successo al gruppo guidato da Eugene di The Walking Dead, vi segnaliamo questa intervista in cui Ryan Hurst parla delle vicende di Beta nell'ultima puntata.

Come sapete durante il finale di stagione abbiamo potuto assistere alla conclusione della sfida tra i protagonisti dello show e i Whisperer, in particolare Daryl insieme ad altri è riuscito a nascondersi in mezzo all'orda di zombie guidati da Beta, avvicinandosi a lui senza farsi vedere e accecandolo con due coltelli. A questo punto l'ex braccio destro di Alpha viene attaccato dagli zombie presenti vicino, ma decide di non urlare o tentare di difendersi.

Ryan Hurst ha quindi commentato questa scelta, durante un sua intervista andata in onda su "Talking Dead", ecco cosa ha dichiarato: "Mi immaginavo che volesse morire senza fare troppo rumore, volevo che lo facesse come un monaco buddista, che si auto-immola. Sono un grande fan dello show, ho visto tante morti interessanti, per questo come spettatore volevo qualcosa che non fosse mai stato fatto prima, qualcuno che è veramente felice di morire". Infine vi segnaliamo questa notizia in cui analizziamo il destino di Negan in The Walking Dead.