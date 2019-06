The Walking Dead 10: l'attrice che interpreta Michonne parla del suo lavoro

L'attrice di The Walking Dead, ma anche di Black Panther e degli Avengers, Danai Gurira, è stata intervistata a proposito del personaggio di Michonne. Anche se non ha anticipato nulla sul suo ruolo all'interno della serie in cui è presente fin dalla terza stagione, ha però parlato del suo rapporto con il gruppo degli showrunner.

In un'intervista per Hollywood Reporter, l'attrice di The Walking Dead, Danai Gurira non ha voluto svelare nulla a proposito di Michonne, la cacciatrice con la katana spinta dal desiderio di ricongiungersi all'amato Rick Grimes, ma che lascerà la serie tv con la prossima stagione.

Anche la showrunner della serie tv, Angela Kang, non vuole far trapelare informazioni, rivelando soltanto che anche se gli altri impegni lavorativi di Danai, l'hanno vista occupata in altri set, come quelli della Marvel, con Black Panther e gli ultimi due film degli Avengers (Gurira ha anche scherzato sulla segretezza di The walking dead e Avengers) del, comportando inevitabilmente una minore partecipazione dell'attrice, ormai veterana di The walking dead, allo stesso tempo la storia del suo personaggio continuerà ad avere una certa rilevanza (la sceneggiatrice ha affermato che con The walking dead 10 celebrerà di Michonne)

A tal proposito Danai afferma di essere una rompiscatole, una tipa che prende molto a cuore il lavoro che fa. Inoltre si dice fortunata per aver potuto lavorare per sette anno con una fantastica squadra di sceneggiatori, che per lei sono come una famiglia con cui parlare di tutto e esprimere liberamente le proprie idee per un confronto. L'attrice, infatti, è soddisfatta del rapporto che si è venuto a creare, perché se da una parte le idee sono loro e anche vero che tutti si sono sempre dimostrati disponibili ad ascoltare le sue proposte, costruendo il personaggio anche a sua misura.